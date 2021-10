Belotti via dal Torino? Juric nega tutto: "A gennaio non si muove, resta fino a giugno"

Ivan Juric, parlando in conferenza stampa, ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti, annunciandone la permanenza almeno fino a giugno: "A gennaio non va via, si vede a fine campionato. E' inutile speculare, non accadrà nulla. Mi auguro faccia una grande stagione, poi ci guarderemo negli occhi e sceglierà il suo futuro. Non ci saranno avvicinamenti, mi auguro faccia un bell'anno e poi si vedrà".