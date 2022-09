Benevento, Cannavaro vuole fare la spesa a Napoli: tre azzurri nel mirino per gennaio

Fabio Cannavaro, neo allenatore del Benevento, ha in mente diversi obiettivi per rinforzare la squadra già a gennaio.

Fabio Cannavaro, neo allenatore del Benevento, ha in mente diversi obiettivi per rinforzare la squadra già a gennaio. Secondo quanto riportato da SerieBnews.com, il tecnico dei sanniti ha messo nel mirino tre giocatori del Napoli: si tratta di Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Fin qui Zanoli e Gaetano hanno trovato pochissimo spazio nel Napoli, mentre invece Zerbin pare ormai in pianta stabile nella rosa di Spalletti e per questo - si legge - è il colpo più difficile e in salita per il Benevento.