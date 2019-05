Benevento, il patron Vigorito: "Legherei Insigne ad una sedia per tenerlo qui, ma è di proprietà del Napoli"

Oreste Vigorito, presidente Benevento è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato la mancata qualificazione in serie A del club sannita e la stagione disputata da Roberto Insigne: "Non si può nascondere il dispiacere e l'amaro in bocca lasciato dall'eliminazione ai play-off. Avevamo la semifinale in trasferta, ci credevamo e speravamo, ma purtroppo è andata così.

Roberto Insigne è stato uno dei migliori calciatori di questa stagione. Sempre corretto, attaccato ai colori, ha portato quel pizzico di napoletanità che fa bene ovunque, si è sempre distinto e molto spesso è stato decisivo. Dipendesse da me lo legherei ad una sedia qui a Benevento, tuttavia è di proprietà del Napoli e con un mercato alle porte è impossibile parlare già di certezze, certo è che il giocatore ha mostrato la volontà di restare".