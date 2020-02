Benevento, Maggio rinnova? Il prossimo anno può tornare al San Paolo

Il Benevento per Christian Maggio era la scelta per ripartire dopo una fine in chiaroscuro a Napoli, la società che più di tutte le altre ha segnato la sua carriera. Oggi però il club del presidente Vigorito potrebbe diventare il sigillo finale della sua carriera. Non nell'immediato, però. Come riporta Il Mattino nella sua edizione dedicata alla città sannita, infatti, fra il club giallorosso e il giocatore sarebbero iniziati i contatti per il rinnovo di contratto. Il laterale classe 1982 la scorsa estate siglò un accordo annuale, con l'idea di dimostrare a se stesso a tutto il mondo del pallone, di essere ancora un giocatore di livello. La stagione fatta finora gli ha dato ragione e così anche l'idea di appendere le scarpette al chiodo non sembra più così prossima.