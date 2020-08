Benevento, rumors su Llorente ma il nome caldo è dell'ex azzurro Pavoletti

Il Benevento cerca rinforzi per mettere a disposizione di coach Pippo Inzaghi una squadra per lottare per la salvezza. Tanti rumors riguardano Fernando Llorente, in uscita dal Napoli, ma secondo Sportmediaset per l'attacco uno dei nomi caldi nelle ultime ore è quello di Leonardo Pavoletti. Il centravanti del Cagliari, reduce da una stagione ai box per infortunio, è nel mirino dei campani.