Benevento, scelto allenatore dopo addio Cannavaro: un altro ex Napoli

Roberto Stellone si appresta a diventare il nuovo allenatore del Benevento. L'ex tecnico della Reggina è il favorito a succedere sulla panchina sannita dopo l'esonero di Fabio Cannavaro, sollevato dall'incarico sabato pomeriggio dopo la sconfitta casalinga contro il Venezia. Con lui era stato esonerato anche il ds Pasquale Foggia. Secondo il Corriere dello Sport l'ex attaccante del Napoli dovrebbe firmare domani per la squadra di Vigorito: accordo sino a giugno con opzione per il rinnovo automatico in caso di salvezza.