Benevento, Vigorito: "Milik a gennaio? In estate ha già rifiutato tante offerte di rilievo"

Intervistato da OttoChannel a poche ore dalla partita contro la Lazio, il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato di passato, presente e futuro partendo dal commosso ricordo del giovane Gennaro Falzerano (prodotto del vivaio giallorosso stroncato da un infarto a soli 28 anni) e del fratello Ciro, senza dimenticare gli anni trascorsi in serie C e quel grande salto a suon di record. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Si farà qualcosa nel mercato di gennaio? Circolano i nomi di Zaza e Milik…

“Per Milik il Napoli ha rifiutato tante offerte di rilievo in estate e non credo muterà la situazione a gennaio. In rosa ci sono molti elementi che possono giocare come prima punta, compreso Caprari. Con un altro attaccante il mister dovrebbe cambiare modulo e noi vogliamo assolutamente rispettare le sue indicazioni e le sue idee. Vedremo cosa ci offrirà il mercato, se prendiamo qualcuno non sarà una alternativa. E occhio anche al mercato degli under”.