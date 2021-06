Benitez al posto di Gattuso: può succedere davvero (sei mesi dopo)

Rafa Benitez nuovo allenatore della Fiorentina. E' questa l'ultima ipotesi emersa per il futuro della panchina viola, rimasta scoperta dopo l'addio improvviso di Gattuso. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'ex Napoli è in lista nell'elenco dei possibili sostituti. In corsa ci sono anche Fonseca, ex Roma, e Italiano, il favorito, per il quale è però difficile trovare l'accordo con lo Spezia.