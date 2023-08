Berardi fa tremare il Sassuolo: “Futuro? Non so se resterò qui..."

A 29 anni, Berardi ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro e il Sassuolo ha come deadline per la sua cessione il 20 agosto.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano del Sassuolo Domenico Berardi sibillino sul suo futuro. Il capitano della squadra neroverde che oggi ha compiuto 29 anni ha tenuto un discorso nella serata di presentazione della nuova stagione e non s'è sbilanciato sul suo futuro: "Grazie a tutti per gli auguri. Fa sempre piacere, è da tanti anni che sono qua, sentire questo calore mi rende orgoglioso. Speriamo di migliorare rispetto all'anno scorso perché non siamo partiti bene ma nel girone di ritorno abbiamo fatto qualcosa di straordinario e dobbiamo ripartire dal girone di ritorno cercando di migliorarci. Ci sono tanti giovani e sono sicuro che faremo bene. Ma non so se io sarò qui".

Berardi è uno dei grandi obiettivi di Maurizio Sarri per rinforzare la sua Lazio, ma lo scorso 21 luglio il presidente Claudio Lotito sulla possibilità di acquistare il capitano del Sassuolo s'espresse così: "Questa storia di Berardi è una grande stronzata. Non è mai stato messo in vendita, io ho chiamato la società (il Sassuolo, ndr) e mi è stato detto che non è in vendita, a parte che chiede una cifra spaventosa". A 29 anni, Berardi ha una valutazione che si aggira sui 25 milioni di euro e il Sassuolo ha come deadline per la sua cessione il 20 agosto.