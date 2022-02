Berardi sarà il colpo perfetto?

Domenico Berardi compirà 28 anni ad agosto, è nel pieno della propria maturità, per il Napoli sarebbe il colpo perfetto. Non gioca a sinistra, non può essere l'erede naturale di Insigne, ma darebbe un notevole contributo sulle corsie laterali e in zona offensiva. Dopo anni a Sassuolo, sarebbe pronto per il grande salto. Napoli può rappresentare la vetrina che stava aspettando da tempo. Con Politano a destra o comunque come sotto-punta dietro Osimhen, offrirebbe qualità e precisione nell'ultimo passaggio. In questa stagione ha segnato dieci gol con dodici assist in campionato. Nessuno in doppia cifra, nessuno decisivo come lui. In Nazionale ha dimostrato di reggere le pressioni. Bucchi rivelò che nella stagione 2017/18 era fatta, l'affare saltò per motivi poco chiari. Magari gli azzurri ci riproveranno....