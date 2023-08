Bereszynski lascia di nuovo la Sampdoria? L’ex Napoli è nel mirino di un club di Serie A

Per il terzino Bartosz Bereszynski potrebbero riaprirsi immediatamente le porte per la Serie A.

Rientrato alla Sampdoria dopo i sei mesi di prestito al Napoli e il mancato riscatto da parte dei campani, per il terzino Bartosz Bereszynski potrebbero riaprirsi immediatamente le porte per la Serie A. Sul classe 1992, infatti, sta iniziando a muoversi l'Empoli.

Come si apprende dal portale specializzato PianetaEmpoli.it, la società toscana sta discutendo con la Sampdoria per provare a raggiungere un punto d'incontro sulle modalità del trasferimento. C'è distanza sulla formula: i liguri vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra tra 1,5 e 2 milioni di euro, l'Empoli vorrebbe invece strappare una base prestito, magari inserendo il diritto o l'obbligo di riscatto.