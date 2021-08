Berge, 45' in amichevole per il norvegese accostato al Napoli

Torna in campo Sander Berge, obiettivo per il centrocampo del Napoli, nell'amichevole tra Sheffield United e Doncaster Rovers. Il norvegese ha giocato i primi 45' del test amichevole, vinto per 4-0 dallo Sheffield, nella posizione d mezzala sinistra nel 4-3-3 scheirato da Jokanovic.