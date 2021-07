Berge ad un passo dal Napoli nel 2019: Giuntoli ci riprova, è il favorito in mediana

Sander Berge (23) è ancora un ragazzino, lo dice la carta d’identità, e due anni fa fu seriamente vicino al Napoli. Ora che dal Napoli è uscito Bakayoko, portandosi ovviamente con sé tutti i centimetri che a Spalletti potrebbero far comodo, e che Demme è costretto a starsene per un bel po’ distante dalla mediana, Berge avrebbe il fisico e la personalità giusta per infilarsi in un settore che è abbondante ma non troppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.