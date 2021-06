Berge forza lo Sheffield: vuole andar via, ma non c'è solo il Napoli su di lui

Non c'è soltanto il Napoli sulle tracce di Sander Berge. Stando a quanto riportato dallo Sheffield Star, infatti, anche l'Arsenal vorrebbe mettere sotto contratto il centrocampista, la cui volontà però sarebbe quella di andare in un club che il prossimo anno giocherà la Champions League (né Napoli né Arsenal vi parteciperanno). Lo Sheffield United, comunque, dovrà fare i conti con la voglia di partire del norvegese e quindi potrebbe essere forzato a darlo via.