Bernardeschi o Deulofeu? Gazzetta: "Il Napoli spinge per lo spagnolo"

TuttoNapoli.net

In vista della prossima stagione potrebbe servire un elemento polivalente come Gérard Deulofeu o come Federico Bernardeschi. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che racconta di un maggiore gradimento del Napoli per l'esterno ex Barcellona: "Lo spagnolo dell’Udinese sarebbe adatto sia come esterno dal lato proprio di Kravatskhelia (a destra c’è folla tra Lozano, Positano e Ounas) che dietro Osimhen, al posto di Mertens. Un sondaggio con il club friulano è stato fatto perché il Napoli sa del desiderio di Deulofeu di giocare la Champions".

Le parole dell'agente

"Dall’inizio della stagione c’è un accordo con l’Udinese che porterebbe alla cessione di Deulofeu durante questa finestra di mercato - ha detto ieri a Radio Marte l’agente del calciatore, Albert Botines sulle varie opzioni per l’attaccante -. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita a Gerard. Continuo a pensare che per lui possa essere un’ottima opzione". Parole che al club azzurro hanno fatto certamente piacere anche se la trattativa deve ancora entrare nel vivo e bisogna che l’Udinese fissi un prezzo.