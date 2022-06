Bernardo Silva, patto con Guardiola per l'addio al City. Ma il Barça non può ancora chiudere

Il futuro di Bernardo Silva potrebbe essere lontano dal Manchester City, secondo il Mundo Deportivo.

© foto di Federico Titone

Il futuro di Bernardo Silva potrebbe essere lontano dal Manchester City, secondo il Mundo Deportivo. Il trequartista portoghese, si legge, ha un ottimo rapporto con Pep Guardiola e nei giorni scorsi avrebbe fatto un patto col tecnico per un eventuale addio: dovesse arrivare una proposta appetibile per il giocatore e per la società, il tecnico catalano non si opporrebbe alla sua partenza. Sullo sfondo, interessato, resta sempre il Barcellona che però è alle prese con i noti vincoli finanziari: l'unica strada per arrivare a Bernardo Silva, si legge, è quella legata alla partenza di Frenkie De Jong.