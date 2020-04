Betis, Loren chiude al Napoli: "Se uno si trova bene in un posto perchè cambiare?"

Uno dei nomi accostati all'attacco del Napoli è il centravanti del Betis Siviglia Loren Moron. L'attaccante ha parlato in un'intervista ai microfoni di Sevilla.abc in merito al suo futuro: "Se uno si trova bene in un posto, perchè cambiare?. Tanti calciatori sono andati in top club e hanno aiutato il Betis dal punto di vista economico con le loro cessioni, ma sono convinto che tanti miei ex compagni sognano di tornare qui in futuro".