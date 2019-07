Betis su Milik, il vicepresidente: "Ci piace, cerchiamo un attaccante come lui"

Il vicepresidente del Betis Siviglia Jose Miguel Lopez Catalan ha parlato dell'interessamento per Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli. Come riportato da Estadio Deportivo, il responsabile dell'area tecnica ha confermato l'interesse per il calciatore: "Ci piace e ora stiamo cercando un riferimento in attacco, ma non posso dire altro". Al momento il Napoli non vuole cederlo, ma come riportato dal quotidiano iberico nulla verrà escluso a priori.