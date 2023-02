Beto piace anche al Napoli, Marino rivela: "Rifiutate diverse offerte per lui"

Giornata di presentazioni in casa Udinese, con il neo arrivato Florian Thauvin che si è presentato in conferenza stampa

Giornata di presentazioni in casa Udinese, con il neo arrivato Florian Thauvin che si è presentato in conferenza stampa. Al suo fianco, anche il direttore dell’area tecnica, Pierpaolo Marino, che si è soffermato anche sul mercato in generale del club: "Il mio pensiero su Thauvin è positivo, farà di certo aumentare l’entusiasmo alla Dacia Arena. Il bilancio del mercato? Da un punto di vista dell’area tecnica, sono felice che sia finito. Giocare cinque gare di campionato con il mercato aperto ha generato trambusti in tutte le squadre.