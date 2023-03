Beto sull'interesse del Napoli: "Non penso al futuro, conta più il presente"

Napoli interessato a Beto? Sì, possibile, e all'attaccante dell'Udinese viene chiesto anche a Sky. Questa la sua risposta

Napoli interessato a Beto? Sì, possibile, e all'attaccante dell'Udinese viene chiesto anche a Sky. Questa la sua risposta: "Per ora non penso al futuro e al mercato, sono focalizzato su questa stagione, poi vedremo cosa accadrà. Se faccio una buona stagione dipende dal presente e non dal futuro".