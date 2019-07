Biasin e la strategia sul mercato: "ADL spera nel 'miracolo James' mentre Giuntoli prova a convincere Icardi"

Nel suo editoriale per TMW, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin parla così del mercato del Napoli: "La faccenda è sempre la solita: il minchione qui presente l’altro giorno ha scritto: “De Laurentiis non si accontenta più del piazzamento con le tasche piene, ma prova davvero a vincere. Non è detto che ci riesca con Pépé, ma l'investimento (se confermato) è il segnale della "sua" svolta mentale”. Ecco, qualcosa evidentemente è andato storto, il super patron ora confida in un “miracolo James Rodriguez” (nel senso che solo Mendes può riuscire nell’impresa di farlo arrivare in prestito con diritto di riscatto) e proverà – via Giuntoli – a convincere Icardi".