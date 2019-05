Bilardo dubbioso su Almendra: "E' un ragazzino, non si sa se sia bravo o no..."

Fabio Bilardo, ex membro dell'entourage di Duvan Zapata, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esponendosi su Augustin Almendra, accostato al Napoli nelle ultime settimane: "Almendra? E' un ragazzino, non si sa ancora cosa succederà. Non si sa se sia bravo o no. Tutto il mercato è una frenesia, per sei mesi fai benino ed arrivano squadre come Inter e Milan".