Bild - Premier pazza di Haland: il norvegese ha visitato le strutture dell'Arsenal

Si fanno sempre più insistenti le voci attorno a Erling Haland, attaccante del Salisburgo. Come riporta la Bild, il calciatore finito nel mirino dei maggiori club europei avrebbe fatto visita ai Gunners dopo la tappa alle strutture del Manchester United. Ad accompagnarlo il padre Alfie, ex giocatore di Nottingham Forest, Leeds e Manchester City, che si sarebbe intrattenuto col figlio a parlare con Unai Emery e i dirigenti dei Gunners. Papà Haland, però, riterrebbe Erling ancora troppo giovane per mettersi alla prova in un campionato come la Premier e preferirebbe una soluzione intermedia: l'ideale potrebbe essere il Lipsia, che ha pure una corsia preferenziale facendo capo alla stessa proprieta' del Salisburgo, la Red Bull.