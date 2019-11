Bild - Tutti pazzi per Haaland, ma potrebbe restare nell'orbita Red Bull

Tutti pazzi per l'attaccante del Salisburgo Erling Braut Haalad. Secondo il quotidiano tedesco "Bild", per una crescita graduale l'attaccante norvegese potrebbe passare prima uno step intermedia e andare al Red Bull Lipsia, società-sorella del Red Bull Salisburgo. Il club tedesco, infatti, potrebbe acquistare Haaland per appena 30 milioni di euro, una cifra irrisoria rispetto a quelle che stanno circolando nelle ultime settimane.