Blitz Inter a Barcellona per uno scambio: Brozovic pedina per un ex Milan

La stagione 2022-23 è giunta finalmente sul più bello, ma il calciomercato è già protagonista in vista di un'estate che si preannuncia bollente.

Un summit andato in scena appunto nella giornata di giovedì, direttamente nel quartier generale del Barça, con tanti possibili nomi sul tavolo: da Franck Kessié, ormai da mesi accostato ai nerazzurri, a Marcelo Brozovic, fra gli obiettivi dei catalani per il dopo-Busquets, fino a Jordi Alba. Inter e Barcellona guardano già al 2023-24, primi approcci e prime manovre in attesa del via alle trattative fissato fra qualche mese.