Bodo, Knutsen blinda Solbakken per i preliminari: "Non si muove nessuno fino ad agosto"

Il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, intervistato dai media locali ha parlato di mercato e della situazione di Solbakken in prossimità del debutto ai preliminari di Champions: "Non venderemo giocatori fino al 1° agosto. Solbakken? Ola è tornato da un infortunio e si deve allenare adeguatamente. Quindi oggi non c’era perché doveva recuperare e fare le cose per bene in modo da essere pronto per mercoledì”, riportano i colleghi di Laroma24.it