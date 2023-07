Boffelli-Avellino, ci siamo! La formula del trasferimento per il portierino azzurro

La trattativa per portare il Primavera in Irpinia è alla fase finale.

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Valerio Boffellii, portiere classe 2004, è in procinto di passare dal Napoli all'Avellino in prestito. La trattativa per portare il Primavera in Irpinia è alla fase finale. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira.