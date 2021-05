Boga annuncia l'addio, ma è scontro col Sassuolo: verrà multato per l'intervista

Non è andata giù al Sassuolo l'intervista rilasciata, senza autorizzazione, da Jeremie Boga a L'Equipe nella quale l'esterno ha annunciato la volontà di lasciare il club neroverde in estate. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Giovanni Carnevali ha telefonato al giocatore preannunciando il massimo della multa, per un’intervista non autorizzata e per i contenuti.