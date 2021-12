Boga in calo, ma il Sassuolo non lo molla: rifiutata l’ultima offerta dell’Atalanta

L'Atalanta ha inoltrato una proposta, nei giorni scorsi, di 20 milioni di euro più 2 di bonus per Jeremie Boga, attaccante ivoriano del Sassuolo. Una cifra che, nelle idee della società bergamasca, avrebbe sbloccato la situazione per l'approdo in nerazzurro. Invece il club di Carnevali ha risposto picche, chiedendo 25 milioni cash, senza bonus. Boga nel mese di gennaio avrà pure la Coppa d'Africa con la propria nazionale, quindi è possibile un lungo braccio di ferro fra i due club. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com