Boga, l'agente spinge con il Sassuolo affinché trovi l'accordo col Napoli

In questo momento il Napoli pensa alla Champions League, il mercato è stato messo un attimo da parte. Tuttavia nel corso di questa sessione andrà acquistato un esterno d'attacco per rimpiazzare il partente José Maria Callejon e, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, in questi giorni il fratello-agente di Jeremie Boga, il principale obiettivo per quella zona di campo, starebbe spingendo sul Sassuolo, insieme ad un intermediario, per far sì che tra i due club si trovi l'accordo.