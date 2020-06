Boga-Napoli, CdS: quotazioni in rialzo, gentlemen's agreement col Sassuolo

A Jeremie Boga l'ipotesi Napoli stuzzicherebbe. E' lusingato dall'interessamento, ma sa che tutto dipende dal Sassuolo e dalla volontà di cederlo. Secondo il Corriere dello Sport, la richiesta del club neroverde si aggira sui 30 milioni di euro. Il club azzurro non vorrebbe spingersi oltre i 25 e sta lavorando per abbassare il prezzo, forte - si legge - di un accordo tra gentiluomini: a parità d'offerte, l'amministratore delegato Carnevali lo cederebbe al Napoli e non ad altri club.