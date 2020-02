Boga-Napoli, il Sassuolo è a Londra per eliminare la recompra a favore del Chelsea

Il futuro di Jeremie Boga è ancora un rebus: molto dipenderà dalla volontà del Chelsea che ha l'ultima parola sul giocatore. Secondo il Sun, i dirigenti del club neroverde in queste ore sono volati a Londra per trattare con il Chelsea e convincere il club inglese a rimuovere la clausola di riacquisto che vanta per l’attaccante arrivato a giugno. I Blues, infatti, potrebbero riportare a casa il franco-ivoriano con un esborso abbastanza esiguo, circa 15 milioni di euro. Da tempo sul giocatore c'è il ds Giuntoli: il Napoli potrebbe entrare in scena dopo la risoluzione dell'accordo tra Sassuolo e Chelsea.