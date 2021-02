Boga, nessun passo avanti per il rinnovo: sarà addio, le grandi pronte all'assalto

Jeremie Boga e il Sassuolo: la situazione sul rinnovo è in totale stallo. Non ci sono stati ancora summit a riguardo, tutto adesso è nelle mani del club neroverde: le grandi sono tutte attente alla situazione dell'esterno franco-ivoriano. Il classe 1997 di Marsiglia è infatti in scadenza nell'estate del 2022 e in caso di mancata intesa con l'entourage, si troverebbe a un solo anno dalla fine del contratto. Per questo al momento la cessione in estate non è affatto un'ipotesi da scartare per Boga, 16 presenze, 3 gol e 2 assist nella Serie A in corso. Juventus, Milan, Atalanta, Napoli. Solo in Italia la lista è lunga e non si ferma a queste e in altri campionati stranieri le pretendenti stanno iniziando già a farsi avanti. Col rischio per il Sassuolo di trovarlo a un anno solo dalla scadenza, con le valigie in mano.