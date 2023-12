Bologna, Di Vaio fa chiarezza: "Zirkzee? Clausola da 40mln è valida per un solo club"

Il Bologna fa chiarezza in merito alla clausola risolutoria presente nel contratto di Joshua Zirkzee

Il Bologna fa chiarezza in merito alla clausola risolutoria presente nel contratto di Joshua Zirkzee. Nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo rossoblù Marco Di Vaio s'è così espresso sul tema.

Quante telefonate avete già ricevuto per Zirkzee?

Nessuna. E comunque non risponderemmo. Joshua è un nove e mezzo sì, ma non assomiglia a nessuno: pezzo unico".

E quella clausola?

"Vale solo per il Bayern (di 40 milioni, ndr), articolata. Per gli altri club il prezzo è libero...".

A gennaio i top player non si muoveranno, giusto?

"Giusto".