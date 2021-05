Bologna, Sabatini: "Il Napoli non ci ha mai chiesto Orsolini. Spalletti? Sarebbe la scelta migliore"

“Record di Palacio? Non è un caso che sia il calciatore più anziano ad aver segnato una tripletta in Serie A: è un giocatore che incide moltissimo, un professionista serio e voglio sottolineare anche la caratura dei gol che ha segnato - queste le parole di Walter Sabatini, coordinatore aree tecniche Bologna, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Napoli? Non credo abbia perso punti per le discussioni fra ADL e Gattuso, queste situazioni non incidono nello spogliatoio, anzi, potrebbero essere da stimolo. Il problema è che quando una squadra è costruenda e l’allenatore cerca di incidere con gli schemi inizialmente non subito recepiti, è normale avere alti e bassi. Gli azzurri sono una rosa competitiva, fortissima.

Spalletti uomo giusto per il Napoli? Potrebbe essere determinante questa scelta. Luciano è un genio calcistico, un uomo carismatico, ed è l’allenatore migliore che possa trovare de Laurentiis. L’apporto del nuovo allenatore dovrà essere accompagnato da una squadra con qualità, Spalletti potrebbe dare sicuramente un impulso tattico e tecnico, perché non dimentichiamo che riesce a mostrare un calcio spettacolare, come la sua prima Roma. Luciano fu il primo a portare il 4231 in Italia e il suo era il calcio più bello in Serie A. Sono sicuro, poi, che de Laurentiis farà anche gli acquisti giusti per il gioco di Spalletti, anche se la rosa azzurra è già piena zeppa di calciatori adatti ai suoi schemi, insieme allo scouting che sarà in grado di surrogare le cessioni obbligatorie causate dalla crisi Covid. Anche noi del Bologna saremo costretti a cedere dei giocatori giovanissimi molto forti per risanare i conti, purtroppo tutti i bilanci delle squadre, per via della pandemia, sono crollati. Un esempio dei giovani forti che abbiamo al Bologna, è Vignato. Ieri ha illuminato la partita, ho visto delle cose che mi hanno ristorato. Il calcio è anche bellezza, non solo risultati.

Osimhen? Era un talento annunciato, tant’è che il Napoli lo ha pagato molto. L'anno prossimo ci sarà la sua esplosione, perché capirà ancora di più i meccanismi del calcio italiano, ed arriverà a 20 gol. A chi rinuncerei nel Napoli per risanare i conti? Se fossi il direttore sportivo dei partenopei lotterei per non cedere nessuno, sapendo però che alla lunga dovrei farlo. Orsolini? Il Napoli, da quando ci sono io, non lo ha mai chiesto. Perché il silenzio stampa di De Laurentiis? Quando la squadra fa parlare i risultati del campo non c’è bisogno che parli di fronte alle telecamere”.