Bologna, Sabatini smentisce i rumors: “Il Napoli non mi ha mai chiesto Schouten e Svanberg”

Accostati al Napoli, Mattias Svanberg e Jerdy Schouten, sono due dei pezzi pregiati del Bologna. I due centrocampisti hanno attirato le attenzioni di diversi club, tra cui anche il Napoli. Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito le voci in merito a queste trattative di mercato: “Il Napoli non mi ha mai chiesto Schouten e Svanberg. Svanberg è un ragazzo e un calciatore speciale. Lo ammiro e stimo tanto, pero ribadisco che Giuntoli non mi ha mai contattato per questi due giocatori”.