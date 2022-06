Bologna, Sartori su Arnautovic che piace al Napoli: "Non è sul mercato, ma mai dire mai"

"Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic". Sono queste alcune delle prime dichiarazioni di Giovanni Sartori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Arnautovic? Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori ma anche di Mihajlovic". Sono queste alcune delle prime dichiarazioni di Giovanni Sartori, che oggi in conferenza stampa si presenta come nuovo responsabile dell'area tecnica del Bologna: "Non è sul mercato, poi nella vita non si può mai dire mai. Si riparte da Arnautovic".