Bologna su Zerbin, ma spunta l'alternativa prestigiosa dal Manchester United

© foto di www.imagephotoagency.it

Non soltanto Zerbin del Napoli (per il quale vengono chiesti 200-300mila euro di onere del prestito): come rivela il Corriere dello Sport di oggi, nel mirino del Bologna per gennaio c'è un nome della Premier League come possibile nuovo esterno d'attacco. Si tratta di Facundo Pellistri, uruguaiano con passaporto spagnolo classe 2001 del Manchester United che i Red Devils farebbero partire anche in prestito con diritto di riscatto.