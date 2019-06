Bomba da Milano: "Napoli pronto a chiudere per Diego Costa! Trattativa già avanzata: i dettagli"

Il Napoli cerca un grande attaccante e il nome potrebbe essere una vera sorpresa. Come riporta Sean Pelucchi, direttore de L'Oracolo Rossonero che in estate anticipò l'arrivo di Ancelotti ed i dettagli contrattuali, il Napoli ha individuato in Diego Costa l’attaccante per la prossima stagione. “Trattativa già avanzata e pronta alla chiusura”, si legge in un tweet di Sean Pelucchi.

