Bomba da Torino: “C’è il nome di Giuntoli per la Juventus, lui ha scelto Italiano”

Luca Momblano, giornalista e insider delle vicende bianconere, ha parlato al canale Twitch Juventinibus: “La situazione Allegri è ormai chiarissima. Tudor? Non è il nome di Giuntoli, ma potrebbe accettarlo anche se è il nome della vecchia dirigenza. In questo momento davanti c’è solo un allenatore e che è il nome di Giuntoli anche se non è libero attualmente: è Vincenzo Italiano, a meno che poi Elkann non voglia deciderlo lui il tecnico”.