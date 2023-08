Bomba dall'Inghilterra, anche Salah può finire in Arabia: 200 mln in 3 anni

Jurgen Klopp rischia di perdere anche l'ultimo superstite del tridente delle meraviglie che ha portato il suo Liverpool a conquistare tutti i trofei.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Jurgen Klopp rischia di perdere anche l'ultimo superstite del tridente delle meraviglie che ha portato il suo Liverpool a conquistare tutti i trofei. Mohamed Salah è finito da tempo nel mirino dell'Al-Ittihad, club che ha già acquistato N'Golo Kanté, Karim Benzema e un'altra vecchia conoscenza dei Reds, il brasiliano Fabinho.

La sua cessione sembrava improbabile ma nelle ultime ore la situazione sembra essere drasticamente cambiata: il club saudita, riporta arriyadiyah.com, avrebbe presentato un'offerta irrinunciabile: 200 milioni in 3 anni per l'attaccante egiziano e 100 per il club inglese. Cifre che adesso stanno facendo seriamente vacillare il Liverpool e che potrebbero portare l'ex giocatore della Roma a lasciare l'Inghilterra dopo sei anni straordinari.

Una notizia bomba, che però era stata preannunciata due giorni fa, quando i tifosi dell'Al-Ittihad avevano deciso di "scaricare" Jota, uno dei nuovi arrivati (30 milioni al Celtic di Glasgow), perché non ritenuto "all'altezza" degli altri fuoriclasse arrivati nel Paese asiatico nel corso dell'estate. Così, si era fatto subito il nome di Salah, che adesso potrebbe davvero completare il parterre di stelle della Saudi Pro League, composto da tante altre vecchie conoscenze della Serie A, come Cristiano Ronaldo, Sergej Milinkovic-Savic, Marcelo Brozovic, Franck Kessié e Kalidou Koulibaly.