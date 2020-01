Bomba dall'Inghilterra: il Man United vuole Milik, pronti 60mln di sterline!

Bomba dall'Inghilterra: il Manchester United vuole Arek Milik. L'edizione odierna del tabloid The Sun fa sapere che la formazione inglese ha assolutamente bisogno di una punta ed ha pronta un'offerta da 60 milioni di sterline per il 25enne attaccante del Napoli. Il quotidiano inglese spiega che il Manchester sta segnando troppo poco - 32 gol in 21 partite - e per questo motivo ha deciso di puntare sul polacco, in piena trattativa di rinnovo col Napoli. Ma a gennaio, scrivono, sarà praticamente impossibile strappare Milik al Napoli. Bisognerà aspettare, nel caso, la prossima estate.