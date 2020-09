Bomba dalla Spagna: City ha offerto 89 mln (più bonus) per Gimenez. Guardiola ha mollato Koulibaly?

Notizia che potrebbe riguardare anche il Napoli in arrivo dalla Spagna. Nella home page del portale AS, si fa infatti riferimento ad un'offerta da 89 milioni di euro del Manchester City (più 5 di bonus) per José María Giménez, centrale difensivo in forza all'Atletico Madrid. Questa mossa, chiaramente, significherebbe che il City starebbe pensando di mollare Kalidou Koulibaly. Al momento, però, la posizione dell'Atletico è stata ferrea: chi vuole Gimenez deve sborsare i 120 milioni della sua clausola.