Bomba dalla Spagna: "Real offre 120 mln e Modric al PSG per Neymar!"

Bomba dalla Spagna, precisamente da Sport. Neymar potrebbe tornare a giocare nella Liga, ma non con la maglia del Barcellona: il Real Madrid, infatti, sta negoziando seriamente il trasferimento del giocatore brasiliano. Le operazioni stanno andando avanti e i prossimi giorni saranno fondamentali. L'offerta presentata al Paris Saint-Germain sarebbe clamorosa: 120 milioni più il cartellino di Luka Modric, valutato 60 milioni. In casa Real filtra ottimismo per la buona riuscita della trattativa; la proposta è arrivata nelle ultime ore, mentre i parigini stavano cercando di vendere l'attaccante a diverse squadre, tra cui Juventus e Manchester United, che però non hanno mostrato interesse.