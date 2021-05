Bomba di AS - Zidane lascia il Real Madrid: ha comunicato le dimissioni al club

Zidane lascia il Real Madrid. Come ha appreso AS, la decisione è definitiva e questo mercoledì l'allenatore francese lo ha comunicato sia ai dirigenti del club che alla rosa. Non continuerà coi Blancos. L'allenatore aveva chiesto qualche giorno per pensare alla sua decisione finale dopo l'ultima partita di campionato. Era un'idea a cui stavo pensando da diverse settimane, ma è stato comunicato questo mercoledì quando è stata ufficialmente comunicata.