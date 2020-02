Bomba di mercato dalla Francia: "Abbiamo parlato col procuratore di Koulibaly, c'è possibilità vada al Psg"

Novità importanti sul futuro di Koulibaly. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo il giornalista di “Le Parisien” Cristophe Berard ha aggiornato la situazione relativa al senegalese che, da fonti francesi, avrebbe appena comprato casa a Parigi: “C’è la possibilità che Koulibaly venga a Parigi perché ha comprato un appartamento di 400mq per 4 milioni di euro vicino alla Tour Eiffel. Abbiamo parlato col suo procuratore e ci ha detto che c’è una possibilità per lui di venire a Parigi. Inizialmente lui era più vicino al Manchester City, ma a causa del Fair Play finanziario la situazione è cambiata. Kalidou sarebbe l’alternativa a Thiago Silva che ha 35 anni ed è in uscita”.