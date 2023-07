Bonucci a caccia di una nuova squadra: ci pensa anche il Bari di De Laurentiis

Bonucci ha già giocato nella stagione 2009/10 nella squadra allora allenata da Gian Piero Ventura, prima del grande salto in Serie A.

Finito fuori dai progetti della Juventus - squadra di cui era capitano fino a qualche giorno fa - Leonardo Bonucci è al centro di molte voci di mercato e alla ricerca di una nuova squadra con cui disputare la prossima stagione. Nonostante abbia detto a più riprese di voler restare a Torino, infatti, sembra difficile che il difensore azzurro possa cominciare la squadra da separato in casa con la Vecchia Signoa. Le pretendenti, comunque, non mancano: sulle sue tracce ci sono diversi club di A, come Lazio, Fiorentina e Bologna.

Tuttavia, stando a quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, al capitano della Nazionale sarebbero interessati anche alcuni club di Serie B. Tra questi, oltre alla Sampdoria - a cui era stato accostato già diverse settimane fa -, ci sarebbero anche il Palermo e il Bari. Ed è importamte soprattutto la suggestione che lo vorrebbe in Puglia, dove Bonucci ha già giocato nella stagione 2009/10 nella squadra allora allenata da Gian Piero Ventura, prima del grande salto in Serie A.