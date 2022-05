Brekalo al Napoli? KKN: piace a Spalletti ma in quel ruolo il Napoli è coperto

Brekalo piace molto a Spalletti ma in quel ruolo il Napoli è ben coperto soprattutto dopo l’arrivo di Kvaratskhelia.

Josip Brekalo non sarà riscattato dal Torino. Ad annunciarlo è stato ieri il direttore sportivo del club granata, dicendo che il calciatore ha manifestato il desiderio di andare via per giocare le coppe europee. Dunque il croato farà ritorno al Wolfsburg. In passato è stato seguito anche dal Napoli e, come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, piace molto a Spalletti ma in quel ruolo il Napoli è ben coperto soprattutto dopo l’arrivo di Kvaratskhelia.