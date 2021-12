Bremer al Napoli da scartare: il Torino ha già sparato una maxi-richiesta all'Inter

Non solo il Napoli. In ottica futura, l'Inter per rinforzare la difesa di Simone Inzaghi ha messo gli occhi su Gleison Bremer del Torino. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport che parla di un contatto nei giorni scorsi fra i dirigenti nerazzurri e l'intermediario che segue il brasiliano. L'Inter nell'occasione ha incassato il gradimento del giocatore in vista dell'estate, anche se a quel punto servirà sedersi al tavolo delle trattative col Torino che parte da una valutazione di 25 milioni più bonus per il suo difensore. Il tutto è subordinato ad una partenza eccellente in difesa, con Skriniar e De Vrij che restano i principali candidati. Sullo sfondo, interessate al giocatore, anche Milan e Napoli.