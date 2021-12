Bremer, c'è anche il Milan per sostituire Kjaer: il Torino spara alto e solo per l'estate

Il ds del Milan Massara ha parlato in settimana con quello del Torino Vagnati chiedendo il prezzo del cartellino di Gleison Bremer, considerato dai rossoneri come un potenziale rinforzo per il futuro. I granata valutano il brasiliano almeno 25 milioni di euro, ma hanno anche ribadito che al momento il giocatore non è in vendita. Il difensore però rifiuta il rinnovo di contratto, almeno per il momento, e dunque in estate sarà a un solo anno dalla fine del suo accordo che scade nel 2023. Il Toro potrebbe anche dare la priorità ai rossoneri per un eventuale trattativa, ma solo nel caso in cui nel mezzo dovesse entrare anche un discorso più ampio che coinvolga anche Pobega. A riportarlo è Tuttosport.